Vogalonga di Venezia: partito il "Galeone" con equipaggio brindisino

BRINDISI - Il colpo di cannone ha dato il via alla 45esima edizione della Vogalonga di Venezia: è partito il Galeone concesso dal comune della Serenissima guidato dal timoniere Marino Voltolin con a bordo le vogatrici e i vogatori brindisini.

Elisa Pizzolante, Diana Miraglia, Massimiliano Nani, Mariella Lomartire, Michele Puca, Adelaide Molfetta, Marina Cito, Angelo Fonto', Claudio Longo ed Ester Impero, supportati da Ada Quartulli, compongono uno dei 1948 equipaggi iscritti alla regata non competitiva che ogni anno attira nel Bacino di San Marco, luogo della partenza, migliaia di persone e imbarcazioni da tutto il mondo.

Sono 7410 i vogatori provenienti da 33 nazioni di tutti e cinque i continenti. Un legame con la tradizione del remo che il comune di Brindisi e il Marina di Brindisi Club ha deciso, quest’anno, di sposare concedendo lo stemma di Brindisi e il logo dell’associazione sulla canotta dei vogatori brindisini.

Un percorso di circa 30 chilometri lungo il quale raggiungeranno l’isola di Sant'Elena, costeggeranno le Vignole, Sant'Erasmo e San Francesco del Deserto per poi giungere a Burano e costeggiare in seguito le isole di Mazzorbo, Madonna del Monte e San Giacomo in Paludo. Tappa successiva è Murano, attraversando il suo Canal Grande, per poi tornare a Venezia lungo il canale di Cannaregio e il Canal Grande. L'arrivo è fissato all'altezza di Punta della Dogana, dove saranno consegnati premi e attestati di partecipazione.