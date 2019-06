Seimila chilometri in ultraleggero, destinazione Mosca: "Pronti per l'avventura"

Il volo affascina più o meno tutti. Forse sarà capitato anche a voi di fermarvi ad osservare un falco sospeso nel cielo, mentre perlustra la zona in cerca di una preda, per poi planare, sollevarsi di nuovo e disperdersi nel cielo. Immaginate per un attimo di poter essere un falco e di poter raggiungere qualsiasi meta. Diego Provinzano e Francesco Schitti la loro meta l’hanno scelta per davvero e sarà Mosca: la raggiungeranno proprio in volo a bordo di un ultraleggero.

I due amici affronteranno insieme l'avventura, partendo il prossimo 2 luglio dall’Aviosuperficie Esperti di Cellino San Marco. I due appassionati di volo e piloti di ultra leggeri hanno infatti deciso di unirsi ad altri 14 velivoli dello stesso segmento.

Il viaggio partirà ufficialmente il 3 luglio da Lugo di Romagna ed è diviso in sette tappe, per un percorso totale di 6000 km.

Il progetto è stato supportato da sponsor privati che hanno creduto nei due piloti, i quali hanno deciso di condividere il loro viaggio in tempo reale. Infatti per chi fosse interessato, attraverso l’applicazione www.polarsteps.com sarà possibile seguire Diego e Francesco durante le loro tappe e visualizzare le immagini che posteranno.