Yacht da sogno nel porto di Brindisi: spettacolo sul lungomare

BRINDISI - Lo yacht charter "Avant Garde 2" è ormeggiato nel porto interno di Brindisi. Grande spettacolo per chi nel pomeriggio di oggi, lunedì 1 luglio, ha passeggiato sul lungomare Regina Margherita. È lungo 43 metri per nove di larghezza, costruito nel 2010 dal cantiere italiano CRN Yachts, fa parte del Gruppo Ferretti. E' stato progettato da Zuccon International Project, naviga sotto bandiera di Malta.

Ha quattro ponti e può ospitare fino a 11 persone in 5 camere, tra cui una master suite, due cabine Vip, una cabina doppia / matrimoniale, 1 cabina doppia e 1 letto pullman. Ha in equipaggio di nove persone. Dispone di una zona fitness a poppa, dotata di attrezzature da palestra Techno, una terrazza della master suite con balcone, con tavolo per la colazione.