"Adotta, non comprare": parte la campagna comunale a sostegno di cani e gatti

BRINDISI - L’amministrazione comunale ha deciso di dedicare una domenica al mese agli animali domestici che hanno bisogno di trovare sia una casa che l'amore di una nuova famiglia.

A partire dal 16 ottobre - infatti - le persone interessate potranno recarsi presso il canile comunale di Brindisi, per conoscere i cani e anche i gatti ospiti della struttura.

"Adotta, non comprare" è il nome della campagna diffusa - a mezzo social media - dall'amministrazione della città adriatica. Un'iniziativa di forte sensibilizzazione che prova a costruire un argine nei confronti del tema ostico, riguardante l'abbandono degli animali.

Quando si svolgerà

Di seguito è proposto il calendario con le date di apertura del canile:



- domenica 16 ottobre dalle ore 10:00 alle 12:00;

- domenica 6 novembre dalle 10:00 alle 12:00

- domenica 11 dicembre dalle 10:00 alle 12:00.

Sarà utile ricordare che la struttura è collocata in contrada Santa Lucia sp 88, mentre il sua contatto telefonico - per informazioni specifiche - è 333 628 1153.

Le domande da farsi prima di adottare un animale

Il cane e il gatto sono degli amici fedeli e gioiosi; una presenza positiva sia per adulti che per bambini, che col passare del tempo ripagherà le cure e l'affetto donato.

D'altro canto, però, adottarli è una scelta di responsabilità che comporta impegno e sacrifici. Soprattutto, richiede molto tempo da dedicare alle numerose esigenze dell'animale.

Nel caso si decidesse di prendere con sé un cane, bisognerà assicurargli almeno tre uscite giornaliere per i suoi bisogni e per l’esercizio fisico. Va anche valutato se si sia in grado di sostenere questa scelta da un punto di vista economico (cibo, cure mediche, vaccinazioni periodiche, ecc). Questi fattori - oltre all'impiego del tempo - comportano inevitabilmente un esborso di denaro considerevole.

Al termine, quando si è decisi ad adottare, è conveniente valutare attentamente il tipo di cane o gatto da cercare in relazione alle proprie abitudini, all’abitazione in cui si vive e, non meno importante, al proprio carattere.