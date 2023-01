"Adotta, non comprare": le stelle del basket visitano il canile di Brindisi

BRINDISI - Nel pomerigio di oggi (13 gennaio), il primo cittadino Riccardo Rossi ha pubblicato un post sui social con l'obiettivo di promuovere l'iniziativa "Adotta, non comprare".

Insieme a lui, ad accompagnarlo presso il canile Comuale, c'erano due cestisti della squadra locale di basket. Un'iniziativa dall'alto valore simbolico, che ha l'intento di stimolare la coscienza civile degli abitanti della città e del territorio. Troppo spesso, infatti, si preferisce acquistare un cucciolo piuttosto che offrire una famiglia a quegli animali che necessitano dell'amore e delle attenzioni di una famiglia.

"Oggi siamo stati presso il canile comunale con Andrea Mezzanotte e Joonas Riismaa - esordisce il primo cittadini - una rappresentanza dei giocatori di Serie A della Happy Casa Brindisi, per conoscere cani e gatti ospiti della struttura e promuoverne l’adozione".

"La società e gli atleti della New Basket Brindisi sono amici degli animali e sostengono insieme all’amministrazione comunale la filosofia adotta, non compare. - Prosegue - Impossibile resistere agli sguardi e alle feste di questi amici a 4 zampe che chiedono solo l'amore di una casa".

"Riparte nel 2023 la campagna Una domenica al mese in cui il canile comunale apre le proprie porte per far conoscere alla cittadinanza i cani e i gatti da adottare, le prime date dell’anno sono: 29 gennaio, 26 febbraio, 26 marzo e il 30 aprile dalle ore 10:00 alle 12:00".

"La struttura si trova in contrada Santa Lucia SP88, per ulteriori informazioni chiamare al numero 333 628 1153".

"Nel 2022 sono stati 113 i cani e 30 i gatti del canile comunale di Brindisi che hanno trovato il calore di una famiglia - conclude il sindaco - grazie anche all’impegno delle volontarie e dei volontari che operano presso la struttura".