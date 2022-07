"Agriturismi con animali ammessi" nel Brindisino: ecco quali sono

BRINDISI - Andare in vacanza per molte persone vuol dire affidare il proprio animale domestico a qualcun altro. Spesso - peò - ciò non è possibile, oppure - semplicemente - non è questa lavolontà di chi ha intenzione di portare con sé il proprio amico a quattro zampe.

Il portale web specializzato nel settore animali, vacanzeanimali.it, ha redatto un elenco delle strutture del Brindisino classificate - a discrezione del medesimo sito - nella categoria "Agriturismi". Di seguito, vengono riportate le 5 realtà inserite nell'elenco.

1. Agriturismo Masseria Nuova, Francavilla Fontana

"Ogni mattina vi saluteremo con le nostre deliziose colazioni. Da noi saranno benvenuti presso anche i vostri amici a “4 zampe” affermano i referenti della struttura, secondo quanto si legge nella sezione ad essa dedicata. Qui è possibile apprezzare e acquistare i prodotti degli artigiani locali, costruire golosi itinerari enogastronomici attraverso i quali scoprire tradizioni e culture".

2. Masseria Pisciani, Torchiarolo

Il secondo luogo free animal è collocato a poca distanza dal mare. Completamente immerso nel verde di un uliveto, il complesso agrituristico “Masseria Pisciani” sorge dalle rovine di un’antica masseria dell’Alto Salento in prossimità del sito Archeologico di Valesio.

3. Masseria Valente, Ostuni

Posta a metà strada tra il centro storico della Città Bianca e il mare, l’ Agriturismo Masseria Valente dispone di un parco da 37 ettari, di cui una parte dedicata alla coltivazione biologica. Anche qui è disponibile l'acquisto di prodotti tipici pugliesi ed olio d’oliva.

4. Masseria Ferri, Ostuni

Si tratta di una tenuta immersa nel verde, ubicata nella parte collinare del comune di Ostuni su di una distesa di 100 ettari tra cavalli, boschi e querce secolari. Si trova a circa 20 Km dalla Città Bianca e 5 Km da Martina Franca, in quella che viene definita "Murgia dei Trulli". La struttura è collocata in un posto strategico della regione, tra il mare Adriatico e Ionio; non dista molto anche da Cisternino, Alberobello. Link sezione sul sito.

5. Masseria Cappuccini

E' ricavata da un'antica masseria del 1700, contornata da 18 trulli con 12 confortevoli camere e Junior Suite. Si trova nella Valle d´Itria dei trulli, baciata dal sole, immersa tra gli ulivi secolari nel cuore della Puglia. Offre un servizio di bed and breakfast e indicazioni per itinerari turistici. Link senzione sul sito.