Attila è scomparso da casa da oltre un mese, lo cercano disperatamente

CAROVIGNO - La famiglia di Attila, simil volpino di taglia media, non si è arresa un'istante. E sebbene da oltre un mese non abbiano trovato piste valide, continuano a cercarlo disperatamente. Nonostante i numeroi appelli, i volantini e le continue ricerche ancora oggi non è dato sapere che fine abbia fatto il cane, scomparso da Santa Sabina (contrada Carisciola) il 9 marzo scorso. Attila è provvisto di microchip e al momento della scomparsa indossava un collare rosso. Tra gli interrogativi che assillano i proprietari di Attila c'è anche il dubbio che il loro adorato cane possa essere stato sottratto da qualcuno. Chiunque abbia notizie o lo vedesse è pregato di contattare subito i seguenti numeri: 320.2524800 (Sabrina) o 334.3086070 (Saverio).