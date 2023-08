Autismo, difficoltà motorie e cognitive: la vicinanza degli animali può aiutare

OSTUNI - Si svolgerà venerdì 4 agosto, alle ore 17.00 presso il chiostro “San Francesco”, la tavola rotonda “Una zampa per amico”, organizzata dal Club Lions Ostuni Città Bianca, in collaborazione con le associazioni “Doctor Dog Pet Therapy” e il “Mio Labrador educazione cani per disabili”.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Ostuni e dalla Provincia di Brindisi, oltreché da tutti e quattro gli ambiti territoriali per i servizi sociali, è volta alla sensibilizzazione della comunità sul tema dell’autismo e della "pet terapy" come importante strumento funzionale per favorire il benessere psico-fisico ed emozionale dei pazienti.

"Che tra bambini ed animali si instauri una relazione magica non è certo un segreto - afferma la presidente del Lions Filomena Agnese Chionna - Il ruolo che questi piccoli grandi amici a quattro zampe hanno assunto e continuano ad assumere nella vita dell’essere umano è divenuto fondamentale, specie all’interno di quei nuclei familiari in cui vi sono situazioni particolarmente delicate ed allo stesso tempo complesse, che necessitano di un aiuto speciale, frutto di quella magia e comunicazione empatica che solo l’animale riesce a creare.

L’evento, suddiviso in tre distinti momenti, sarà moderato da Gianluca Budano, coordinatore strategico del coordinamento degli Ats Br, nonché presidente del consorzio Ats Br3, welfare health manager pubblico, scrittore e giornalista pubblicista.

Interverranno il sindaco di Ostuni, Angelo Pomes e gli assessori Laura Greco e Antonella Turco. Coinvolto anche Antonio Calabrese, presidente del consorzio Ats Br4 e coordinatore provinciale del "Tavolo per autismo", insieme a Nicoletta Teso (presidente dell’associazione “Doctor Dog PetTherapy & Pet education”), Andrea Zenobi (presidente dell’associazione Il mio Labrador- educazione cani per disabili”) e Terry Lotesoriere (educatrice cinofila, coadiutore cane e coniglio in pet therapy, e referente per la regione Puglia di Doctor Dog e Il Mio Labrador).

Seguirà una seconda e più emozionante parte, dedicata alla proiezione di video amatoriali attestanti i progetti già seguiti dalle associazioni nonchè alle testimonianze dirette delle famiglie destinatarie dei cani/conigli addestrati per i propri figli affetti da spettro autistico.

Il tutto si concluderà con una breve dimostrazione dal vivo di ciò che gli amici a quattro zampe sono in grado di fare insieme alle persone.

Un pomeriggio all’insegna della condivisione, del confronto, ma anche della consapevolezza che l’amore puro di un animale spesso può essere la migliore terapia utile a superare alcuni problemi.