Apriamo i box, cani 'in posa' per il progetto "AdottiAmo un 4 zampe"

FRANCAVILLA FONTANA - Ci sono diverse ragioni per le quali i cani finiscono dietro le sbarre di un box di un canile: storie di abbandono, istituzioni pochi sensibili al fenomeno del "randagismo", difficoltà nella gestione casalinga dell'animale che, spesso, viene considerato un giocattolo da regalare a Natale ma in realtà si tratta di un essere vivente. Sono tanti, troppi i cani (e i gatti) che vivono nel box di un canile, dietro le sbarre, dove enti ed associazioni fanno di tutto per dedicarsi con amore e passione alla loro vita, sperando di poter trovare buone adozioni e poter finalmente aprire quei cancelli.

Per questo motivo, Piergiorgio Spina, presidente dell’associazione Pet Emergency, il fotografo Enrico La Sorsa e Annarita Vecchio hanno dato vita all'iniziativa “AdottiAmo un 4 zampe” in favore del canile sanitario di Francavilla Fontana. Il fotografo Enrico La Sorsa infatti ha ritratto tutti i cani ospiti della struttura in diversi momenti della giornata. Cani che, se pur sempre accuditi dai volontari, salvo qualche momento di gioia, stanno al di là di quelle sbarre che separano i due mondi, quello reale e quello della 'prigione'.

L'iniziativa è volta ad incentivare le adozioni. Sulla pagina Facebook ufficiale di Enrico La Sorsa è possibile sfogliare l’album dedicato agli ospiti del canile sanitario di Francavilla Fontana, accompagnato da questa introduzione: "Sono io, mi vedi? Sono proprio qui. Dietro queste sbarre. Non voglio dilungarmi su ciò che è stata la mia vita. Vorrei solo dirti, cucciolo o adulto che io sia, il mio cuore non conosce età. Ti amerei per sempre. Vieni a chiedere di me e saremo dei grandi compagni di viaggio".

Allora fatevi un regalo per la vita, adottate un cane o un gatto. Per informazioni è possibile contattare Piergiorgio Spina al numero +393500247235.