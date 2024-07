Individuato un nido di cicogne: la polizia provinciale interviene per la tutela

BRINDISI - Un episodio insolito e curioso si è verificato questa mattina, lunedì 15 luglio, quando una pattuglia della polizia provinciale di Brindisi ha individuato un nido di cicogne. Si tratta di un’autentica meraviglia della natura, che merita di essere protetta e tutelata con ogni mezzo possibile.

Il nido della cicogna non è facile da trovare in giro. Può superare i due metri di diametro ed è costruito su pali elettrici, campanili e abitazioni, ogni anno si assiste ad una sola covata di 3-6 uova. La schiusa ha luogo dopo circa un mese e i giovani lasciano il nido dopo circa 8-10 settimane, mentre per cominciare a riprodursi devono aspettare fino ai quattro anni di età. Le cicogne tornano a nidificare ogni anno nello stesso posto, ci sono addirittura casi di nidi utilizzati in modo continuo da centinaia di anni.

Il presidente della Provincia di Brindisi, Toni Matarrelli, particolarmente compiaciuto della buona notizia, ha chiesto agli uomini e alle donne della polizia provinciale di tutelare particolarmente il sito su cui è presente il nido, affinché la famiglia di cicogne insediata possa riprodursi e ritornare nei prossimi anni e costituire una colonia stabile nel territorio provinciale.

La cicogna bianca è uno degli uccelli che meglio rappresentano il legame antico tra l’uomo e la natura: è da sempre considerata una specie porta fortuna perché simbolo di felicità e fecondità. Le cicogne bianche sono tendenzialmente monogame: una volta formata la coppia, restano assieme per tutta la vita.

