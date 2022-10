Maltrattamento animali: a Mesagne trovato un gattino con il viso imbrattato

MESAGNE - La storia è venuta a galla poche ore fa grazie al gruppo facebook "DogParkiAmo Mesagne", nato con l'intento di unire idealmente gli amanti degli animali e chi, in particolare, ha scelto di condividere la propria vita con un animale domestico.

"So che non c’entra nulla con le segnalazioni, però abbiamo appena incrociato questo gattino nel centro storico - Scrive una degli utenti che partecipano all'interazione nel gruppo - Era in via Antonio Profilo in queste condizioni - Prosegue, riferendosi all'immagine posta in evidenza nell'articolo - completamente imbrattato da pennarelli. - Conclude - Non so se sia stato fatto da un bambino ma comunque è sconcertante".

Un campanello d'allarme non solo per i presenti sul gruppo facebook di riferimento, che notoriamente sono tutti amanti degli animali, ma per un'intera collettività (quella di Mesagne appunto) che da sempre - in linea di massima - si è dimostrata sensibile al tema.

L'idea che qualcuno possa aver preso un piccolo micio per poi "divertirsi" ai danni dello stesso cucciolo, fa pensare a quanto sia importante lavorare (ancora adesso) sull'educazione civica, intesa come il rispetto dell'altro e - quindi - anche degli animali.

Perché, fa male dirlo, ma per molte persone esiste una differenza sostanziosa tra la cura e il benessere degli animali e quello delle persone. Al netto delle diversità - che ovviamente esistono tra le due specie viventi - è opportuno ricordare che anche il maltrattamento agli animali è punibile secondo la legge. Un'affermazione - questa - che sembrerebbe scontata da ribadire, ma che evidentemente non è stata ben assimilata da qualcuno nel corso del tempo. Qualora non ci fosse il buon senso a suggerire un comportamento umano, potrà essere conveniente suggerirlo almeno per evitare problemi penali e pecuniari.