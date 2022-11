Cura degli animali, installate delle lampade riscaldanti nel canile sanitario

MESAGNE - Il benessere degli animali è un argomento sempre più al centro dei dibattiti quotidiani e delle tematiche odierne.

Dunque, con l'arrivo della stagione più fredda dell'anno, diventa impellente pensare al riscaldamento degli amici a quattro zampe che - magari - non hanno la fortuna di avere una famiglia che si prenda cura di loro.

Proprio per questo, l'amministrazione comunale di Mesagne ha pensato di installare delle lampade riscaldanti in ogni box presente nel canile comunale, che si occupa già costantemente degli animali presenti.

Ad esprimersi in merito, recentemente, ci ha pensato il consigliere comunale - e delegato al benessere degli animali - Vincenzo Carella, che nella giornata di ieri (14 novembre) ha diffuso la bella iniziativa con un post sulla sua pagina ufficiale facebook.

In cosa consiste l'iniziativa

"Work in progress. - Esordisce Carella - Ancora lavori di riqualificazione della struttura, ancora benessere degli animali. - Scrive - Oggi 14 novembre, stanno montando le lampade riscaldanti in tutti i box del canile sanitario. - Prosegue - L’inverno è alle porte e nel canile sanitario troveranno stallo i cani in stato di salute precaria e sotto terapie o in situazioni post operatorie".

"Il benessere e la salute degli animali continua a rappresentare per questa amministrazione un punto fondamentale" conclude.

Gli utenti presenti sulla piattaforma social hanno accolto molto bene la notizia: "Finalmente staranno al caldo, grazie" scrive un cittadino. "Speriamo diventino tutte così, già sono gabbie, siano almeno vivibili" afferma un'altra amante degli animali. "Quando leggo queste notizie ci riscaldate il cuore - scrive un'altra mesagnese - ho fatto volontariato tanti anni fa, mi mancano quelle giornate, questi pelosetti hanno bisogno di tanto amore".