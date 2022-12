Gli animali del canile posano per un calendario contro l'abbandono e il randagismo

MESAGNE - Una nuova ed interessante iniziativa, volta alla promozione del benessere degli animali, si sta svolgendo a Mesagne. Si tratta della diffusione di un calendario gratuito, raffigurante gli amici a quattro zampe ospiti del canile cittadino.

Ad annunciarla, recentemente, ci ha pensato il sindaco di Mesagne con un post pubblicato su facebook: "Un calendario per non dimenticare: nessun amico a quattro zampe merita di passare la vita in un canile, fosse anche il rifugio più accogliente del mondo. - Prosegue - Un calendario per contrastare i fenomeni dell'abbandono e del randagismo".

"Perché nessun amico a quattro zampe dovrebbe mai trascorrere la vita dietro le sbarre di un canile: il miglior rifugio del mondo resta un’ingiustizia grande per questi meravigliosi esseri, nati per essere liberi e amare incondizionatamente l’uomo".

"La città di Mesagne, su iniziativa del consigliere comunale con delega al Benessere animale Vincenzo Carella, continua la campagna per favorire le adozioni, facendo entrare nelle case di chi vorrà averne una copia le facce di queste tenere creature. - Conclude - Il calendario può essere ritirato gratuitamente, fino a esaurimento scorte, presso le sedi delle attività commerciali che sostengono il progetto".

Il consigliere comunale Carella, sui social, si è espresso così: "Un lavoro che abbiamo realizzato negli ultimi mesi che sarà disponibile gratuitamente su carta, dal 18 dicembre 2022 e fino ad esaurimento scorte presso gli sponsor aderenti all’iniziativa: Spazio Conad Mesagne, Salento Dog educazione Cinofila, Sintesi (abbigliamento via Carmine), Pet Food (Piazza Vittorio), Farmacia Antonucci, Masseria Elysium".

"Un progetto dell’amministrazione comunale, realizzato grazie alla disponibilità di diversi professionisti che hanno creduto in questa iniziativa apportando la propria opera gratuitamente" continua.

"Gli attori protagonisti ovviamente sono alcuni di loro: Roy, Belle, Julien, Lara, Bart, Thor, Robin, Yahoi, Guenda, Zeus, Bonnie, Cloe, Elvis, Fiona, Alyssa, tutti ospiti della struttura comunale che troverete nelle 14 pagine tutte da scoprire. - Conclude -Il calendario sarà inoltre esposto in tutte le aule delle scuole elementari e medie di Mesagne con l’obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni".