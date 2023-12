"No ai botti, si ai biscotti" parte la campagna di don Cosimo Schena

BRINDISI - In vista delle festività di Capodanno, il noto prete animalista Don Cosimo Schena ha annunciato il lancio della campagna di sensibilizzazione "No ai botti, si ai biscotti". L'iniziativa mira a promuovere una festa più sicura e rispettosa nei confronti degli animali domestici e selvatici, che spesso subiscono stress e paura a causa dei tradizionali fuochi d'artificio.

Don Cosimo Schena ha espresso la sua preoccupazione per il benessere degli animali durante le celebrazioni di Capodanno e ha sottolineato l'importanza di adottare comportamenti consapevoli per tutelare la fauna.

La campagna invita le comunità a rinunciare all'uso eccessivo di botti e fuochi pirotecnici, incoraggiando invece l'adozione di alternative più animal-friendly. In particolare, Don Cosimo suggerisce di sostituire i botti con l'offerta di biscotti e cibo per gli animali, creando un ambiente meno stressante per i nostri amici a quattro zampe.

"È nostro dovere proteggere e rispettare tutte le forme di vita durante le festività - ha dichiarato Don Cosimo - La campagna 'No ai botti, si ai biscotti' promuove la gentilezza e la consapevolezza, invitando le persone a considerare gli effetti negativi che i fuochi d'artificio possono avere sugli animali".

"Chiedo a tutti di unirsi a noi in questa campagna, dimostrando che possiamo festeggiare in modo divertente e allegro senza mettere a rischio il benessere degli animali - conclude - 'No ai botti, si ai biscotti' è un messaggio di amore e cura per tutti gli esseri viventi".