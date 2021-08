"Notti sotto le stelle": distribuiti kit per i rifiuti a chi ha trascorso la notte in spiaggia

Iniziativa promossa da Adoc, in collaborazione con il Comune di Brindisi, Ecotecnica srl e Asl/Br Dipartimento di prevenzione e Dipartimento per le dipendenze patologiche

BRINDISI - Ha riscosso grande successo l'iniziativa "Notti Sotto Le Stelle. Rispetta te stesso...Rispetta l’ambiente", promossa da Adoc, in collaborazione con il Comune di Brindisi, Ecotecnica srl e Asl/Br Dipartimento di prevenzione e Dipartimento per le dipendenze patologiche che ha visto la distribuzione di kit per la raccolta dei propri rifiuti ai giovani e alle famiglie, che hanno deciso di trascorrere presso le spiagge libere della litoranea nord di Brindisi, la "Notte di San Lorenzo".

"Questo ha fortemente limitato il fenomeno dell'abbandono indiscriminato di rifiuti sulle dune e sugli arenili. Segno tangibile del successo della campagna di sensibilizzazione, Notti sotto le stelle, sono state le decine di sacchi, che questa mattina gli operatori Ecotecnica hanno rinvenuto presso i punti di raccolta stabiliti. Le immagini delle spiagge di questa mattina sono eloquenti". Si legge in una nota dell'Adoc

"Ambiente ma anche salute. L’attività di tutela ambientale è stata affiancata da una campagna di promozione della salute con l’invito a non fare uso di alcool e droghe. La serata è stata movimentata e allietata, dal contest fotografico #raccoltasottolestelle che ha promosso la sensibilizzazione ambientale e della salute anche attraverso i social. C’è ancora molto da fare, ma siamo sicuri che questa è la strada giusta da percorrere. Secondo appuntamento, sabato 14 agosto, vigilia di Ferragosto".