Addio a Nina, la "regina" di piazza Manfredi: l'omaggio con un manifesto funebre

ORIA - A Oria mancherà la presenza vigile e fiera di Nina, la cagnetta di piazza Manfredi, nel cuore del centro storico della città, scomparsa oggi pomeriggio (mercoledì 16 febbraio 2022). Cane di quartiere da oltre dieci anni, era coccolata e viziata da tutti, commercianti della zona e cittadini. Da sempre se n’è presa cura la maestra Maria Rosaria Calò che fino all’ultimo le ha garantito le cure per tenerla in vita e assicurarle un’esistenza dignitosa. L'hanno trovata senza vita, proprio in piazza Manfredi, nei pressi del Bar Kenya.

Gli oritani l'hanno omaggiata con un manifesto funebre affisso per la città per mostrare il loro dolore: "Non sappiamo quanti anni hai, ma sappiamo che per tutti gli anni che sei stata con noi ti abbiamo amata, accudita e curata. Oggi hai scelto di lasciarci per sempre nel posto che era la tua casa. Buon ponte dell' arcobaleno dolce anima buona. Ti ricorderemo tutti".