Recuperata in una vasca d'acqua nel petrolchimico, tartaruga liberata in mare

BRINDISI - Era finita in una vasca d'acqua all'interno del petrolchimico di Brindisi, ma fortunatamente è stata recuperata dai vigili del fuoco del Comando provinciale con l'ausilio di una squadra del distaccamento portuale.

Dopo, la tartaruga caretta caretta rinvenuta nello stabilimento è stata portata in una spiaggia presso le Isole Pedagne per poi essere liberata in mare. Sul posto, per vigilare sulle sue condizioni, era presente anche il veterinario dell'Asl.