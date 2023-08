Uno spirito amorevole aperto agli animali, don Cosimo Schena riceve il "Premio Camogli"

SAN ROCCO DI CAMOGLI (GENOVA) - Don Cosimo Schena, detto "il prete influencer", ha aggiunto un nuovo capitolo alla storia della sua vita, ricca di impegno sociale.

Recentemente, infatti, è diventato il primo prete in 62 anni a ricevere il prestigiosissimo Premio Camogli (detto anche Premio internazionale per la fedeltà del cane), ottenuto per l'affettuosa dedizione verso le sue mascotte, i due cuccioli di cane Baloo e Tempesta. La cerimonia si è svolta ieri (16 agosto) a San Rocco, frazione di Camogli, in Liguria.

Nell'ambito di un evento volto ad enfatizzare il contributo eccezionale dei membri della comunità, Don Cosimo è stato riconosciuto per il suo spirito aperto e affettuoso nei confronti degli animali, dimostrando come l'amore, la fede e l'innovazione possano convergere in modi straordinari.

Baloo e Tempesta, hanno condiviso con lui un viaggio unico, diventando non solo compagni fedeli ma anche una parte cruciale del suo servizio religioso. La loro presenza nella chiesa e nelle celebrazioni ha dimostrato che l'accettazione e la compassione possono manifestarsi in forme inaspettate, ispirando la comunità e andando oltre i confini tradizionali.

"È un onore essere riconosciuti per il nostro amore verso gli animali e la fede - ha dichiarato don Cosimo Schena - Baloo e Tempesta sono molto più di mascotte, sono membri amati della nostra comunità e testimoniano la bellezza dell'unità tra esseri umani e animali."

La premiazione di Don Cosimo al Premio Camogli è un segno tangibile di come la sua dedizione e il suo amore abbiano lasciato un'impronta indelebile nella comunità. La storia del "prete influencer" e delle sue mascotte è diventata una fonte di ispirazione per coloro che cercano modi innovativi e significativi per vivere la fede e diffondere la compassione.