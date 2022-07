Trovati sette cuccioli chiusi in una busta, ecco come aiutarli

MESAGNE - Questa mattina, 1 luglio, sono stati trovati 7 cuccioli chiusi in una busta e buttati in un canneto. Si suppone che possano avere circa una settimana di vita.

Tale situazione richiede un aiuto importante per cercare di salvare questi piccoli animali, la cui esistenza attualmente è messa in repentaglio.

La necessità, infatti, è quella di trovare qualcuno in possesso di un cane che abbia partorito da poco, e che sia in grado di far allattare anche questi cuccioli. Se ciò non dovesse essere possibile, in alternativa, si richiede il supporto di qualcun'altro che possa farli allattare artificialmente ogni due/tre ore.

L'incognata lascia dubbi sul fatto che i sette amici a quattro zampe possano essere salvati.

"Queste prime ore saranno importanti", dichiara il consigliere comunale preposto, Vincenzo Carella. "Chiedo disponibilità alle associazioni, volontari o persone comuni" prosegue.

Se qualcuno è disponibile ad aiutare può contattare lo stesso Carella al numero 3474891753.

Quello accaduto è un avvenimento inqualificabile, che risulta difficile da descrivere per la crudeltà esecutiva. L'intento chiaro era quello di "sbarazzarsi dei cuccioli", oggetto di un maltrattamento terribile.