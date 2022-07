Due turisti tedeschi trovano una cucciola randagia e l'adottano

OSTUNI - Una vacanza può cambiare la propria vita, ed è quello che è successo a Mathias e Anna, due giovani turisti tedeschi che si sono imbattuti in uno spiacevole ritrovamento. Davanti a loro, infatti, è comparsa una piccola cagnolina - apparentemente - in cattive condizioni. Non hanno avuto esitazioni, ed hanno pensato prima di salvarle la vita e poi di adottarla.

Era distesa ai bordi della strada statale che collega Fasano e Brindisi. Mathias e Anna, avendola notata, si sono attivati per cercare aiuto. Molto prontamente hanno contattato la sezione Enpa - Rete solidale di Ostuni e sono stati raggiunti sul posto da due volontari. La piccola è stata portata dal veterinario che, a parte la situazione critica con pulci, zecche e rogna, l’ha trovata in salute.

Il nome della cucciola fortunata è Terra, così chiamata perchè al momento del ritrovamento era coperta di terra, stremata e piena di zecche.

I due ragazzi hanno da subito creato un legame di empatia con la piccola cagnolina e, senza tentennamenti, hanno deciso di predisporre tutta la documentazione per l’adozione. Per farla arrivare in Germania da loro bisogna fare tutte le profilassi e i vaccini necessari per il passaporto europeo.

L’Enpa di Ostuni si sta occupando di lei e di tutte le pratiche e a giorni. Mathias tornerà in Italia a prenderla per adottarla e portarla a casa per sempre. E' già tutto pronto, cuccia, pappe, ciotole, giochini e la promessa di amarla per sempre.