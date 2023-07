Volpino di Pomerania: origine, caratteristiche della razza e cura

Il volpino di Pomerania è un cane minuscolo, una razza che pesa solo qualche chilo, con un lungo mantello e un caratteristico collare che richiamano la loro eredità spitz. Sono tipicamente amichevoli ma possono essere prepotenti e abbaiare, quindi non è un cane per tutti.



Le famiglie con bambini piccoli potrebbero non essere l'ideale per un Pomerania, ma con un addestramento adeguato questo pet può diventare un compagno eccellente e fedele, che può persino fungere da efficace cane da guardia. Come molti cani di piccola taglia, vive a lungo, quasi fino a 16 anni.

Caratteristiche generali del volpino di Pomerania

I piccoli volpini di Pomerania hanno generalmente un temperamento audace e vivace. La loro personalità è molto più grande delle loro minuscole dimensioni e abbaiano spesso. Possono agire come cani da guardia, vigili e attenti, e tendono ad essere affettuosi con i loro proprietari.

Storia

Il volpino di Pomerania è un discendente di cani da slitta di tipo spitz, provenienti dall'Islanda e dalla Lapponia. Diverse centinaia di anni fa, questi predecessori si diressero verso la Pomerania, situata in quelle che oggi sono Polonia e Germania. Mentre erano lì, gli allevatori hanno in qualche modo ridotto le dimensioni dei cani, tanto che il moderno volpino di Pomerania è la più piccola razza di cane di tipo spitz.



La popolarità è aumentata quando i membri della famiglia reale britannica hanno preso in simpatia i cani di piccola taglia. A quel tempo, la razza era ancora più grande della versione odierna.

Alcuni importanti proprietari di Pomerania nel corso della storia sono Maria Antonietta e Wolfgang Amadeus Mozart, e la Regina Vittoria.

Il Pomerania ha guadagnato popolarità negli Stati Uniti intorno alla fine del XX secolo e oggi rimane una razza di cane molto apprezzata. Venne riconosciuto come razza nel 1888.

Cura del volpino di Pomerania

I Pomerania hanno bisogno di un allenamento costante e di un regolare esercizio fisico per essere cani felici e sani. Il loro folto mantello richiede anche una buona dose di manutenzione.



I Pomerania hanno un livello energetico medio, che non dovrebbe essere sottovalutato solo perché sono piccoli. Dovrebbero svolgere almeno un'ora al giorno di attività fisica, comprese passeggiate e giochi. Dovrebbero anche avere la possibilità di correre liberamente ogni giorno.



Il loro pelo quando fa caldo può farli surriscaldare; quindi, anche se generalmente hanno una buona resistenza, prediligi l'attività all'aperto in estate solo per brevi sessioni.

Toelettatura

Il Pomerania ha un doppio strato lungo e spesso che richiede una pulizia frequente. Pianifica di spazzolare il manto del tuo pet almeno una volta alla settimana, per prevenire grovigli.

Un bagno con un'accurata spazzolatura è necessario all'incirca ogni 4-6 settimane. Dovresti anche pulire le orecchie, tagliare le unghie e lavargli i denti ogni giorno.

Addestramento

I Pomerania sono cani moderatamente addestrabili. Sebbene siano intelligenti, possono anche essere testardi. Quindi costanza e pazienza sono essenziali quando si allena questa razza. Inizia l'addestramento e la socializzazione all'inizio dell'infanzia.

Lavora subito sull'addestramento domestico, in modo che il tuo cane non inizi a sviluppare cattive abitudini difficili da eliminare.



Ricorda, inoltre, che i Pomerania possono convivere con altri animali domestici se ricevono un'adeguata formazione e socializzazione. Quindi assicurati che tutti gli animali domestici e le persone, in particolare i bambini piccoli, siano educati e gentili per vivere insieme in sicurezza.

Problemi di salute comuni

I Pomerania sono tipicamente cani sani. Ma sono soggetti ad alcune condizioni di salute comuni, tra cui:

problemi alla rotula: questa condizione solitamente ereditaria fa scivolare la rotula del cane fuori posizione, facendo piegare la gamba con un'angolazione insolita, provocando zoppia e dolore.

collasso della trachea: questa è una condizione cronica e progressiva che causa il restringimento o il collasso della trachea del cane, causando tosse, difficoltà respiratorie e difficoltà nell’esercizio.

ipotiroidismo: quando la tiroide di un cane non produce abbastanza ormoni, tende ad aumentare di peso, diventare letargico e sviluppare un pelo sottile.

insufficienza cardiaca congestizia: è una condizione complessa, ma significa che il cuore del cane non può pompare efficacemente il sangue attraverso l'intero sistema circolatorio.

convulsioni: ci sono molti tipi e cause di convulsioni, ma questa malattia neurologica è caratterizzata da brevi periodi di comportamento alterato, movimenti anormali e talvolta perdita di coscienza.

atrofia progressiva della retina: questa è una malattia progressiva ereditaria che porta alla cecità.

Il volpino di Pomerania è, quindi, un pet vivace, energico ma, al tempo stesso, affettuoso soprattutto con chi riconosce come punto di riferimento: un piccolo cane dal temperamento forte e coraggioso.

