Runner ucciso, Zoo Safari: "Non abbattete l'orso, pronti ad accoglierlo noi"

FASANO – Lo Zoo Safari dà la propria disponibilità ad accogliere Gaia, l’orsa che ha ucciso un runner in Trentino. La vicenda, come noto, risale allo scorso 5 aprile, quando il 26enne Andrea Papi è stato aggredito nei boschi sopra Caldes. Sulla base delle analisi genetiche effettuate presso i laboratori della Fondazione Edumund Mach, la Procura di Trento ha confermato che il ragazzo è stato attaccato dall’orsa schedata con il codice Jj4.

La Provincia di Trento ha quindi emesso un’ordinanza di abbattimento dell’animale, la cui esecuzione è stata affidata al Corpo forestale di Torino. Ma le associazioni animaliste si sono opposte a questa misura. A dire no all’abbattimento è anche lo Zoo Safari.

“In seguito ai fatti tragici che hanno visto, in Trentino, la morte del giovane runner per un attacco da parte di un’orsa - si legge in un post pubblicato sulla pagina Facebook della struttura - e la decisione di abbattere la stessa, lo Zoosafari di Fasano, nella persona dell’amministratore unico, esprime il proprio cordoglio alla famiglia e, non condividendo l’opzione dell’abbattimento, si rende disponibile, qualora necessario, ad accogliere l’orsa, eventualmente realizzando un’apposita struttura ex novo, sentite le autorità competenti”.