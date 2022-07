Photored attivi dall'1 agosto sui semafori di Brindisi: ecco dove

BRINDISI - Da lunedì 1 agosto saranno attivati i dispositivi elettronici in grado di rilevare e fotografare i veicoli che transiteranno con il semaforo rosso. Le intersezioni interessate sono via Aldo Moro/Tirolo e Sant'Angelo/complanare per Bozzano.

L’obiettivo è garantire la sicurezza delle strade con forte criticità, disincentivando il transito a velocità sostenuta e facendo rispettare i limiti previsti dal codice della strada.

Nei prossimi mesi il sistema verrà implementato per ulteriori incroci semaforici sempre allo scopo di garantire la massima sicurezza ed evitare gli incidenti generati a seguito di tale infrazione.