Emergenza alla centrale Enel di Cerano, ma solo per esercitazione

BRINDISI - Si sta svolgendo, presso il sito di interesse nazionale della centrale termoelettrica "Federico II" dell'Enel in località Cerano, un'esercitazione interforze di comunicazione in emergenza che prevede l'intervento dei Vigili del Fuoco all'interno del sito con complesse operazioni di soccorso a persone condotte da squadre Vvf Saf (Speleo Alpino Fluviali), Nucleo Sommozzatori, Sezione Navale e Nucleo Elicotteri con elisoccorritori del Comando Provinciale Vvf di Brindisi e di altri Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco della Puglia.

Le attività esercitative vengono riprese e trasmesse in diretta streaming grazie all'utilizzo di una tecnologia di comunicazione satellitare che si presta anche all'impiego su scenari di crisi e in emergenza. L'esercitazione è stata promossa dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e realizzata dalla Direzione Regionale Vvf per la Puglia e dal Comando Provinciale Vvf di Brindisi con il coordinamento della Prefettura di Brindisi.

Alle attività sta partecipando personale della questura di Brindisi, dei Comandi Provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, della Polizia Locale, della Brigata Marina San Marco della Marina Militare, della Capitaneria di Porto, della Polizia Stradale, della Protezione Civile Regionale e Comunale, del Coordinamento regionale e provinciale dei volontari di protezione civile, dell'Arpa e del Servizio 118.