Scuola La Rosa: i genitori continuano ad opporsi alla chiusura

BRINDISI – A pochi giorni dall’inizio dell’anno scolastico, non si intravedono ancora spiragli per la riapertura del plesso” Eglantyne Jebb" situato al rione La Rosa, dell’istituto comprensivo “Bozzano-Centro” di Brindisi. La scuola, come noto, non potrà riaprire i battenti poiché sprovvista di codice meccanografico. Si tratta di un’anomalia che si trascina da anni.

Nella giornata odierna (martedì 6 settembre) la neo dirigente scolastica, Marina Pastorelli, tramite una mail inviata ai genitori degli alunni di classe prima residenti nel quartiere La Rosa e a quelli di classe terza e quarta, ha chiesto di scegliere fra le scuole primarie Bozzano, Perasso e di via Sele (rione Perrino). Questa situazione suscita forte preoccupazione fra i genitori che non dispongono di auto. Il quartiere è infatti parecchio distante dal resto della città. C’è sì un collegamento con il centro effettuato dalla Stp, ma la fermata si trova all’altezza della stazione ferroviaria. Da lì gli alunni dovrebbero proseguire a piedi per alcune centinaia di metri per raggiungere il plesso della Perasso, in corso Roma.

Per questo i genitori non demordono. Le speranze di una risoluzione positiva della vicenda sono riposte a Bari, fra l’ufficio scolastico regionale e l’assessorato regionale alla Pubblica istruzione. Il sindaco Riccardo Rossi la scorsa settimana ha infatti scritto all’assessore Sebastiano Leo "per illustrare il disagio degli abitanti del quartiere La Rosa e invitare a porvi rimedio con urgenza per consentire l'avvio del nuovo anno scolastico in serenità". Rossi in particolare ha chiesto “l'attivazione del codice meccanografico, non più abilitato, in modo da poter avviare regolarmente l'anno scolastico". Qualora i tempi di attivazione del codice meccanografico fossero complessi e lunghi, Riccardo Rossi ha sollecitato la Regione e l'ufficio scolastico regionale a consentire alla dirigente scolastica del comprensivo Bozzano di attivare in via eccezionale il plesso del quartiere La Rosa, in attesa del completamento dell'iter di riattivazione ufficiale della scuola primaria. Al momento, però, da Bari non sono arrivate risposte.

I genitori, tutt’altro che rassegnati, nella giornata di oggi hanno chiesto un incontro alla dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale di Brindisi. “I bambini di terzo e quarto anno – dichiara Valeria Miglietta, rappresentante del plesso – devono poter finire il ciclo scolastico, e anche i bambini di primo devono poter frequentare".