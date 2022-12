Ricerca contro la Sma: giornata solidale nella palestra Gwellness

Nella giornata di oggi (domenica 11 dicembre) la palestra Gwellness di Nunzio Michele Greco, in viale Belgio 1, a San Vito dei Normanni, in collaborazione con FamiglieSma e LaSMAgnificaSofia apre le sue porte alla solidarietà per una raccolta fondi a favore di FamiglieSma che da anni è in prima linea a sostegno della ricerca e di tutte le famiglie con bambini colpiti da Sma (atrofia muscolare spinale).