Servizio civile universale: pubblicato bando per 74 giovani, 18 nel Comune di Brindisi

BRINDISI - Il Comune di Brindisi in qualità di ente capofila ha pubblicato l’avviso per la selezione di operatori volontari da impiegare nel Programma di servizio civile denominato “Cultura, Solidarietà ed Innovazione Sociale: parole d’ordine per il rilancio socio-culturale Ionico-Adriatico”, in attuazione al Bando del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale.

Verranno selezionati 74 giovani operatori tra i 18 e 28 anni, di cui 19 con difficoltà economiche desumibili da un valore Isee inferiore o pari alla soglia di 15.000 euro, da impiegarsi nel progetto denominato “Patrimonio dei due Mari - Patrimonio storico-culturale: una leva per lo sviluppo sociale, culturale e turistico del territorio pugliese tra il Mar Ionio e il Mar Adriatico” presso le sedi di 16 Comuni: Brindisi, Campi Salentina, Francavilla Fontana, Latiano, Novoli, San Pancrazio Salentino, San Pietro Vernotico, Taranto, Avetrana, Leporano, Castellaneta, Crispiano, Torricella, Pulsano, Maruggio e Roccaforzata.

Per il Comune di Brindisi saranno selezionati 18 operatori volontari di cui 6 con difficoltà economiche. La durata del servizio è di un anno e agli operatori volontari sarà riconosciuto un assegno mensile di 444,30 euro.

Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma Domande on Line (Dol) raggiungibile tramite computer, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it, entro e non oltre le ore 14 del 10 febbraio 2023, avendo cura di individuare la sede di svolgimento. Il giorno successivo alla presentazione della domanda, il sistema di protocollo del Dipartimento invia al candidato, tramite posta elettronica, la ricevuta di attestazione della presentazione con il numero di protocollo e la data e l’orario di presentazione della domanda stessa.

La Guida per la compilazione e la presentazione della Domanda On Line con la piattaforma Dol è disponibile sui siti internet del Dipartimento www.politichegiovanili.gov.it e www.scelgoilserviziocivile.gov.it. Per leggere l’avviso pubblicato sul sito del Comune di Brindisi che contiene anche tutti i contatti utili per ogni Comune qui: https://bit.ly/3IGUK1c

Per ulteriori informazioni inerenti il Comune di Brindisi contattare l’Ufficio Programmazione Economica e Sviluppo (Pes), sito in piazza Matteotti 1, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12, tel. 0831 229257, ezia.nacci@comune.brindisi.it o rivolgersi direttamente al Responsabile del procedimento, dott.ssa Gelsomina Macchitella.