Servizio civile: a Francavilla si cercano 115 volontari per prendersi cura del territorio

FRANCAVILLA FONTANA - A Francavilla Fontana sono stati attivati quattro nuovi progetti di Servizio Civile Universale rivolti a 115 ragazze e ragazzi tra i 18 e i 28 anni. Per usare le parole del presidente Mattarella il Servizio Civile è una occasione per “tutelare e promuovere i valori istitutivi della Repubblica e dell’Unione Europea, quali la protezione sociale, la solidarietà, il rispetto della dignità umana, valori che oltre a essere alla base del funzionamento di ogni democrazia, costituiscono un patrimonio di principi solidaristici e morali fondamentali per la crescita di ogni individuo”.

Ragazzi e ragazze interessati a vivere questa esperienza di 12 mesi, attraverso uno qualsiasi dei progetti approvati su tutto il territorio nazionale, potranno presentare entro il prossimo 10 febbraio la propria domanda sulla piattaforma Domande on Line (Dol) raggiungibile all’indirizzo domandaonline.serviziocivile.it. Alle persone selezionate sarà riconosciuto un assegno mensile di 444,30 euro.

Chi vorrà rimanere nei confini cittadini potrà scegliere tra quattro diversi progetti attivati da diverse reti di Enti accreditati. Per i ricercatori di bellezza c’è il progetto “Il Patrimonio dei due Mari - Patrimonio Storico-Culturale: una leva per lo sviluppo sociale, culturale e turistico del territorio pugliese tra il Mar Ionio e il Mar Adriatico” attivato dalla rete di Servizio Civile Universale composta dalle Amministrazioni Comunali di Francavilla Fontana, Brindisi, Taranto, Campi Salentina, Latiano, Novoli, San Pancrazio Salentino, San Pietro Vernotico, Avetrana, Leporano, Castellaneta, Crispiano, Torricella, Pulsano, Maruggio, Roccaforzata. Saranno selezionati 4 volontari.

Ragazze e ragazzi che vorranno impegnarsi contro le diverse forme di esclusione sociale potranno scegliere il progetto “Educativa intergenerazionale, una strategia intergenerazionale per il contrasto alla povertà educativa minorile” attivato dalla provincia di Tarano da realizzarsi presso le sedi dei Comuni di Francavilla Fontana, Avetrana, Castellaneta, Crispiano, Leporano, Maruggio, Pulsano, Roccaforzata, Taranto, Brindisi, Latiano, San Pietro Vernotico. Anche in questo caso saranno selezionati 4 operatori.

Per i temi del sociale spiccano i due progetti promossi dall’Ambito Territoriale Br3 – Consorzio per i giovani e Consorzi...amo il Sociale – che guardano al mondo dell’inclusione e che coinvolgeranno, sul solo territorio di Francavilla Fontana, 107 volontari. I bandi sono consultabili sul sito internet istituzionale.