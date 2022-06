Due autovelox fissi e uno mobile sulla superstrada Brindisi-Lecce

LECCE - Dopo l’incontro interistituzionale nei giorni scorsi in prefettura, nella mattinata di ieri (lunedì 20 giugno) si è svolta una riunione tra i comandanti di polizia locale dei Comuni di Surbo, Trepuzzi e Squinzano, per stabile il nuovo calendario di attivazione degli autovelox (due postazioni fisse e una mobile) lungo la statale 613, la superstrada Bindisi-Lecce, in direzione Lecce, a partire da oggi e sino all’inizio di luglio.

Il calendario dei periodi successivi di operatività dei dispositivi di controllo della velocità sarà poi, di volte in volta, stabilito e comunicato periodicamente.

Sulla scorta dell’esito della riunione di coordinamento tra i Comuni di Trepuzzi, Squinzano e Surbo e dei dirigenti della polizia locale, appositamente convocata per l’individuazione di un calendario condiviso per il controllo della velocità sulla statale 613, è stato stabilito che quando un’apparecchiatura elettronica è in funzione nel territorio di competenza di un comune, le restanti saranno disattivate.

Nelle specifico ieri e oggi (21 giugno) sono attive h24 le apparecchiature fisse ricadenti nel comune di Trepuzzi, nei due sensi di marcia (in direzione Lecce, al Km 24+250 e al km 23+700 in direzione Brindisi). Le stesse, in alternanza, torneranno attive anche nelle giornate di lunedì 27 giugno e continuativamente da giovedì 30 giugno a domenica 3 luglio.

Il rilevatore nella zona di Surbo sarà attivo mercoledì 22 giugno e giovedì 23, nel weekend del 25 e 26 giugno e anche martedì 28 giugno.

Il controllo della velocità lungo la statale ricadente nel territorio di Squinzano, dal km 17 al km 22, con postazione mobile e il diretto intervento di operatori di polizia stradale, sarà attivato nelle giornate di venerdì 24 giugno e mercoledì 29 giugno nella fascia oraria dalle 8 alle 20.