Raffaele Fitto: "Io e mia moglie siamo risultati positivi al Covid"

Raffaele Fitto è risultato positivo al Covid-19. E’ stato il diretto interessato a comunicare la notizia stamattina (venerdì 25 settembre) sul suo profilo Facebook. “Dopo aver ricevuto, mercoledì scorso, la notizia da parte di un mio stretto collaboratore della sua positività al test covid-19 – scrive Fitto - ho chiesto immediatamente alla Asl di essere sottoposto a tampone insieme alla mia famiglia. Solo io e mia moglie siamo risultati positivi anche se al momento senza sintomi.”

“Continuerò ovviamente la quarantena fino a nuove indicazioni da parte delle autorità sanitarie.Ciao a tutti e a presto”. L’ex ministro chiude con un post scriptum: “Spero che almeno su questo gli odiatori professionisti si prendano una bella pausa!”.

Una settimana davvero da dimenticare, dunque, per Fitto, sconfitto nettamente da Michele Emiliano in occasione delle elezioni regionali che si sono svolte domenica 20 e lunedì 21 settembre. Solo in provincia di Brindisi il politico salentino ha avuto la meglio sul governatore uscente.