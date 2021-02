Appia antica: un progetto per recuperare la "Regina viarum"

FRANCAVILLA FONTANA - L’amministrazione comunale di Francavilla Fontana ha avviato – in partnership con Brindisi, Oria, Latiano e Mesagne – un progetto di valorizzazione e recupero della Via Appia, l’antico cammino che univa Roma a Brindisi. Il processo, che si è concretizzato nella candidatura del progetto “Appia 2030” al bando Anci MediAree, culminerà in un protocollo d’intesa tra i territori interessati per l’attuazione di politiche coordinate finalizzate alla salvaguardia e alla tutela della Regina Viarum. Tramite queste progettualità si intende, inoltre, potenziare l’offerta culturale dei territori e attuare una differenziazione della proposta turistica che può evolvere nel cosiddetto “turismo lento”.

Una delle tappe fondamentali, così come proposto dalle Università di Amsterdam e del Salento, consiste nella consapevolezza delle potenzialità e delle criticità esistenti. Per tale ragione è indispensabile condurre un approfondimento scientifico tramite un ciclo di incontri finalizzato all’individuazione di un itinerario turistico-esperienziale lungo la Via Appia Antica. Venerdì 19 febbraio alle ore 16.55 il focus tematico si concentrerà su Francavilla Fontana.

All’incontro prenderanno parte il sindaco Antonello Denuzzo, l'architetto Simone Quilici, direttore del Parco Archeologico dell’Appia Antica di Roma, e la professoressa Francesca Calace, docente di Urbanistica del Politecnico di Bari. Modereranno il giornalista Gianmarco Di Napoli e il professor Gert-Jan Burgers della Libera Università di Amsterdam e direttore scientifico del Maff (Museo Archeologico di Francavilla Fontana). In particolare, i relatori si soffermeranno sul legame tra Roma e Francavilla tramite la via Appia Antica, sul ruolo della Regina Viarum nel quadro del Piano Urbanistico Generale di Francavilla Fontana e sulle possibilità di implementazione con il Contratto di Fiume per il Canale Reale. Sarà possibile seguire il confronto in diretta streaming dalla pagina facebook dell’ufficio Infopoint di Francavilla Fontana.