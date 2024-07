"Sostenibilità professionale": il convegno organizzato dall'Aiga a Brindisi

BRINDISI - Si è tenuto venerdì pomeriggio, a Brindisi, nella sala conferenze della Autorità Portuale, il focus nazionale Aiga (Associazione Italiana Giovani Avvocati) sul tema: “La sostenibilità professionale. Tra nuove opportunità, assistenza e previdenza”, organizzato dall'Associazione Italiana giovani avvocati, con il patrocinio dell'Ordine degli avvocati di Brindisi.

L’incontro si è aperto con i saluti istituzionali del presidente Aiga Sezione di Brindisi, Cataldo Lolli, del presidente dell'Ordine degli Avvocati di Brindisi, Daniela Faggiano, del presidente nazionale Aiga, Carlo Foglieni, e della coordinatrice regionale Aiga Puglia, Daniela Santamato, ed è proseguito con gli autorevoli interventi, moderati dall'avvocato Luigi Bartolomeo Terzo (Coordinatore Area Sud, Giunta nazionale Aiga), degli avvocati Vito Caldiero (Membro del Cda Cassa Forense), Stefano Morgese (Delegato Cassa Forense del Distretto di Lecce), Tommaso Bendinelli (componente Giunta nazionale Aiga con delega alla previdenza) e degli onorevoli Mauro d’Attis e Andrea Caroppo (deputati alla Camera).

L'evento è proseguito con un focus sul limite del doppio mandato nelle istituzioni forensi, con le puntuali relazioni degli avvocati Domenico Attanasi (Consigliere Coa Brindisi ed ex vice Presidente Nazionale Aiga) e Oreste Marzo (già consigliere Coa Brindisi). A seguire, si è svolto il Coordinamento Aiga Area Sud.

Il presidente della sezione di Brindisi dell'Aiga, Cataldo Lolli, ha dichiarato: "Esprimiamo grande soddisfazione per avere avuto l'opportunità di ospitare, a Brindisi, un evento di caratura nazionale su tematiche cruciali per la nostra professione, in un momento in cui la nostra categoria si deve confrontare con gli effetti delle riforme recentemente introdotte e con le sfide derivanti dal sostanziale sconvolgimento del quadro economico conseguente alla pandemia ed all'attuale momento di instabilità internazionale".

