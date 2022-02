Zona industriale, strade colabrodo: “I bus non potranno più portarci in azienda”

BRINDISI - Le strade della zona industriale di Brindisi sono ridotte letteralmente a un colabrodo. L’asfalto versa in condizioni talmente disastrose che i lavoratori dell’azienda ittica delle Saline temono di non poter più essere trasportati fino al luogo di lavoro dagli autobus. Le foto a corredo dell’articolo, del resto, sono eloquenti. Buche (anzi, crateri), crepe e sconnessioni dilaniano la strada che collega la ex Polymer alle Saline, passando per l’ingresso di Eni Versalis. Si tratta dello stesso percorso utilizzato dai mezzi delle aziende impegnate nelle opere di bonifica del sito di Micorosa. La carenza di adeguati interventi di manutenzione ha ridotto la strada al limite dell’impraticabilità. Per quanto ancora dovrà andare avanti questa situazione? I lavoratori dell’azienda ittica (e non solo) sperano che si trovi presto una soluzione.