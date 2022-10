L'assessore Magliola si dimette: un fulmine a ciel sereno a Francavilla Fontana

FRANCAVILLA FONTANA - In maggioranza se ne parla e tutti sono d'accordo nel dire "non ce l'aspettavamo". Questa mattina, lunedì 3 ottobre 2022, l'assessore alla Sicurezza, Attività Produttive e Randagismo di Francavilla Fontana, Domenico Magliola, si è dimesso, irrevocabilmente. L'esponente di Libera Francavilla, una lista civica, è un membro della prima ora della Giunta Denuzzo.

Raggiunto dai microfoni di BrindisiReport, l'ormai ex assessore spiega che a spingerlo in questa direzione sono stati "motivi personali e poi qualche differenza di veduta con l'Amministrazione, quindi preferisco farmi da parte per non danneggiare il lavoro". Progetti per il futuro? No, spiega Magliola, la scelta è stata fatta solo questa mattina ed è troppo presto per parlare di futuro politico.

Per l'ex assessore, l'Amministrazione targata Denuzzo avrebbe perso molta della iniziale spinta propulsiva che ha caratterizzato i primi mesi di attività amministrativa. Avrebbe perso anche altro: il contatto con i cittadini francavillesi. E' quanto riportato nella lettera di dimissioni di Magliola. Poi, dalle dimissioni, si evincono anche frizioni tra l'ex assessore e altri membri della maggioranza Denuzzo.

Dal canto suo, il sindaco Antonello Denuzzo è sorpreso, ma analizza con calma la situazione: "Sulle ragioni personali, non discuto. Rispetto all'attività amministrativa, rimango perplesso. Ci sentiremo. Fino a un attimo fa era parte integrante della Giunta". E se Libera Francavilla uscisse ora dalla maggioranza: "Non ho questo sentore - spiega il primo cittadino - La lista non ha mai fatto cenno in quattro anni a questa possibilità".

E' ancora presto, politicamente parlando, per vedere nuovi ingressi in Giunta. Per il sindaco Denuzzo la situazione è questa: le dimissioni, che paiono irrevocabili, sono arrivate in mattinata, non si può ancora parlare di cambiamenti strutturali nella Giunta, di avvicendamenti tra forze politiche. Certamente Denuzzo e il resto della maggioranza dovranno affrontare questo fulmine a ciel sereno.