Si avvicina la 38esima regata Brindisi-Corfù: già 15 imbarcazioni iscritte

BRINDISI - A giugno la città di Brindisi sarà a tutti gli effetti la capitale della vela italiana, grazie al lavoro che sta svolgendo il Circolo della vela.

Si parte con la regata velica internazionale “Brindisi-Corfu” dal 9 al 11 giugno, giunta alla sua 38esima edizione, a cui risultano già iscritte 15 imbarcazioni pronte a dare il massimo per giungere per prime al traguardo situato a Kassiopi.

La regata si avvierà dalla parte esterna del porto di Brindisi, mentre l’arrivo è previsto nell’isola di Corfù dopo aver percorso le 104 miglia che separano le coste pugliesi da quelle elleniche.

Dopo la cerimonia di premiazione nel Marina di Gouvia ritorno a Brindisi per gli ultimi preparativi del campionato italiano assoluto d’altura 2024 Edison Next che si svolgerà dal 24 al 29 giugno 2024. Agli yacht iscritti sarà offerto l’ormeggio gratuito dal 20 al 30 giugno nel porto turistico “Marina di Brindisi”. Presso la segreteria del Circolo della vela di Brindisi sono già arrivate ben 18 iscrizioni, a conferma del grande interesse che c’è nei confronti di questo evento che rappresenta senza dubbio il più importante appuntamento velistico dell’anno.

Le regate si svolgeranno nelle acque a nord del porto di Brindisi dal 26 al 29 giugno 2024 e si correranno su percorsi tecnici a bastone la cui lunghezza sarà come da normativa per la vela d’altura 2024. Agli yacht iscritti sarà offerto l’ormeggio gratuito dal 22 al 30 giugno presso il porto turistico “Marina di Brindisi”. Il comitato organizzatore e tutti i soci del Circolo della vela di Brindisi sono impegnati nella cura di ogni dettaglio, con l’obiettivo di confermare la grande ospitalità di Brindisi e della Puglia agli sportivi del mare, secondo una tradizione consolidata nei tanti appuntamenti velistici di prestigio, a partire dalla regata internazionale Brindisi-Corfu. Il tutto, in piena sintonia con la Regione Puglia e con le Istituzioni locali.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui