AAA Comune vende masseria del '500. Ma è giusto privatizzare i beni pubblici?

BRINDISI - Nel 1991 Masseria Belloluogo diventò gratuitamente proprietà del Comune di Mesagne pur essendo collocata nell'agro di Brindisi. Si tratta di un complesso masserizio di vecchia epoca di costruzione, costituito a piano terra ed a primo piano da immobili a destinazione residenziale. Poi ci sono dei locali per deposito di attrezzi, stalle, ovili, fienili, aie e cortili per una superfice complessiva di circa 2600 metri quadrati. Per completare il quadro va segnalata la presenza di una chiesetta rupestre distaccata grande circa 80 metri quadrati e di una torretta - anch'essa distaccata - della superfice di 15 metri quadrati.

Il bene venne donato dall'Ente regionale sviluppo agricolo (Ersap) a condizione che il Comune lo destinasse a fini sociali e non produttivi. Il sindaco all'epoca era il compianto Elio Bardaro, al posto di vice c'era colui che poi avrebbe preso il posto di primo cittadino sin dall'anno successivo, Cosimo Faggiano.

Una testimonianza attendibile sulle dinamiche che condussero al passaggio di proprietà è riportata in un articolo di qualche anno fa pubblicato su BrindisiReport. A raccontare i dettagli ci pensò l'ex consigliere regionale e presidente della Commissione consiliare all'agricoltura e alle attività produttive della Regione Puglia, Carmine Dipietrangelo.

Da quel 1991 ad ora, però, la struttura è caduta in disuso. Le Amministrazioni mesagnesi non sono mai riuscite a valorizzare la masseria e a dar vita ad un progetto concreto per il riutilizzo. Va segnalato che allo stato attuale servirebbero almeno 4 o addirittura 5 milioni di euro per la sistemazione. Da un lato, dunque, è comprensibile la scelta di non poter sostenere delle spese così ingenti. D'altra parte Mesagne si accinge a perdere un patrimonio dal valore milionario, presumibilmente a causa di mancati iterventi apportati in circa 30 anni.

E si perché la prima messa in vendita risale al 2014 quando il sindaco era Franco Scoditti. La cifra richiesta era di poco inferiore ad 1 milione e 100mila euro. Nonostante la presenza di alcuni probabili acquirenti, tra i quali si vociferava di una possibile cessione al Gal, si concluse tutto in un "nulla di fatto" e la Giunta fece marcia indietro.

A distanza di qualche anno, il Comune di Mesagne ci riprova e questa volta ha deciso di mettere la masseria all'asta partendo da una base di 700mila euro.

La scelta di privatizzare

"Sono beni culturali le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà". Questa è la definizione di bene culturale riportato dall'apposito Codice.

Chiaramente, la masseria ha un valore di natura differente rispetto ad altri tipi di beni (come per esempio le chiese barocche), ma secondo quanto riportato sul sito del Fai (Fondo per l'ambiente italiano) presenta una struttura base risalente al 1500, poi modificata nel secolo scorso. L'importanza storica, dunque, è dettata dalla datazione. Non si può nemmeno trascurare il significato etnoantropologico condizionato dal fatto che le masserie da secoli a questa parte hanno contribuito a disegnare la storia di tutto il territorio pugliese.

E proprio nella capitale della cultura di Puglia 2023, nota per aver riportato sotto il controllo pubblico il meraviglioso castello (il 15 marzo 1973), sarebbe auspicabile conservare ogni traccia della storia passata. Va ricordato che, solo pochissimi anni fa, alcuni giornali dipinsero la masseria come simbolo della corsa di Mesagne a capitale della cultura italiana per il 2024.

Inoltre, vista la testimonianza riportata dal già citato Carmine Dipietrangelo, sorge una domanda: è conciliabile che la masseria, donata per avviare percorsi sociali, sia venduta per essere presumibilmente destinata ad usi privati? Del resto sul Bando di gara è sostanzialmente precisato che il Comune affiderà la proprietà dell'area a chi farà l'offerta più alta, non ci sono implicazioni sull'uso. Si chiedono chiarimenti.