Incendio nella contrada, strada troppo stretta per i soccorsi: la paura dei residenti

ORIA - Un vasto incendio, intorno alle 19:30 di ieri (28 agosto), ha colpito un'area rurale della contrada Sottoparabita, traversa di Via Fratelli Bandiera in quel di Oria. Del resto il caldo, associato al vento, durante tutta l'estate ha agevolato la proliferazione delle fiamme, soprattutto nelle aree periferiche dei centri abitati di tutta la provincia.

Forte disagio, dunque, per i residenti della contrada che, una volta viste le fiamme avanzare, hanno subito avvertito i vigili del fuoco. Sul posto, infatti, si è prontamente recata una squadra del distretto di Francavilla Fontana.

L'arteria di accesso alla zona interessata, però, era molto stretta tanto da provocare delle dificoltà per il transito del mezzo pesante dei pompieri. Questi ultimi, dunque, oltre al lavoro impiegato per lo spegnimento dell'incendio hanno dovuto spendere del tempo per giungere sul posto effettivo in cui si stava consumando il fatto.

Una situazione che, come fanno notare gli stessi abitanti della zona, può provocare disagi anche in altre circostanze. Su tutte l'eventuale passaggio di ambulanze per raggiungere chi è bisognoso di un soccorso sanitario.

"Speriamo non ci scappi il morto" avvisano i residenti, che chiedono l'intervento dell'Amministrazione comunale in chiave risolutiva.

Molto spesso, infatti, in caso di emergenza la tempestività è essenziale per evitare che le situazioni peggiorino in fretta. Quello appena proposto è un messaggio per far sì che si ascoltino i cittadini per poi prendere provvedimenti in materia.