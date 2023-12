Mesagne, troppe auto nel centro storico: occorre una Ztl all'altezza

MESAGNE - Come accade ormai da diversi fine settimana, anche durante la giornata di ieri la mostra “Caravaggio e il suo tempo” ha attirato un folto numero di visitatori giunti perlopiù dalle altre province pugliesi. Molta di questa gente ha approfittato del bel tempo per conoscere tutti i luoghi di cultura presenti a Mesagne.

Oltre alla "Maddalena in estasi" esposta negli spazi del castello e alle bellezze architettoniche della Chiesa Madre, però, i turisti avranno certamente notato le numerose auto in sosta ed in transito presso gli stretti vicoli del centro storico. La questione riguarda in particolare (ma non solo) via Albricci, ormai vera e propria arteria di passeggio che congiunge la Porta Grande alla Porta Piccola. Qui i pedoni devono scansarsi continuamente per consentire il passaggio di veicoli, che il più delle volte non sono nemmeno di proprietà dei residenti. Riflettendo proprio sulla giornata di ieri, in occasione della ricorrenza istituita per celebrare i diritti delle persone con disabilità, è impensabile credere che qualcuno sulla carrozzina possa percorrerla in tranquillità.

Dunque, sorge una domanda: è possibile che per andare al bar o per fare un aperitivo nel centro storico, persone senza particolari problemi debbano necessariamente accedervi con l'auto? Il numero di parcheggi a disposizione è esiguo già di per sé. Inoltre, spesso chi entra finisce per sostare anche nelle aree in cui non è possibile (così come testimoniato dalla foto in basso). È essenziale che le autorità competenti garantiscano un controllo capillare, soprattutto nei fine settimana in cui si prevede un afflusso consistente da parte dei visitatori.

Le numerose auto in sosta non sono un bel biglietto da visita per la città, che ha comunque costruito tanto negli ultimi anni fino ad essere nominata prima capitale della cultura di Puglia. Proprio per non disperdere quanto di buono fatto finora, sarebbe opportuno stimolare un sano senso di coscienza civile.

Ad ottobre scorso, il Comune aveva comunicato la riattivazione di alcuni dissuasori e la regolamentazione della Ztl. Tutte misure che dovrebbero riguardare via Castello, via Geofilo e via degli Azzollino, oltre al controllo delle piazze Sant'Anna dei Greci e Criscuolo, via Luca Antonio Resta e l’area urbana di San Cosimo.

Ma per raggiungere l'obiettivo della pedonalizzazione completa del centro storico sarebbe opportuno partire con le limitazioni sin dall'accesso principale, ovvero la Porta Grande, come del resto accade anche in città più grandi (si veda l'esempio di Porta Napoli a Lecce).

Un minor afflusso di auto garantirebbe la salvaguardia delle antiche basole presenti nella città vecchia, patrimonio dal valore incalcolabile, e permetterebbe ai visitatori di ascoltare le guide turistiche senza doversi scansare continuamente. Sono vantaggi di cui presumibilmente beneficerebbero anche i commercianti locali.

La capitale della cultura di Puglia deve tutelare il più possibile la sua storia, e per farlo non si può non partire da quelle "antiche mura immaginarie" a forma di cuore.