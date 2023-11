Abbandona rifiuti per strada, cittadina chiama i vigili: denunciato. Multa da 2500 euro

SAN PIETRO VERNOTICO – Abbandona rifiuti dietro all’isola ecologica, una cittadina lo vede, prende il numero di targa e chiama al comando della Polizia locale segnalando l'acacduto. Nell’arco di poche ore è stato individuato e denunciato. Protagonista di questa vicenda un operaio di Brindisi. I fatti si sono verificati nella mattinata di lunedì 13 novembre a San Pietro Vernotico. Precisamene in via De Gasperi nei pressi dell’omonima scuola dove c’è l’isola ecologica mobile, destinata ai rifiuti differenziati dove si conferisce attraverso l'utilizzo della tessera sanitaria.

L’uomo, da quanto si apprende, stava eseguendo lavori edili in un’abitazione e si era occupato anche dello smaltimento di materiale di vario genere, tra cui giochi, Cd, elettrodomestici e altro creando una discarica composta da una decina di sacchetti. La scena non è passata inosservata, una cittadina ha preso il numero di targa e avvisato i vigili. Gli agenti della Polizia locale non hanno perso tempo e nell’arco di poche ore hanno individuato il furgone rintracciandolo. L’inquinatore è stato invitato a recarsi al comando. Per effetto della nuova legge (la 137/2023) entrata in vigore il 10 ottobre scorso, che ha stabilito l'applicazione di un'ammenda penale (e non più di una sanzione amministrativa) nel caso di abbandono rifiuti compiuto da soggetti che non sono titolari di imprese o responsabili di enti, per lui è scattata la denuncia penale. Reato che si può estinguere con il pagamento di un’ammenda che va da mille a 10mila euro. Nel caso specifico il cittadino, avendo provveduto subito dopo a bonificare la zona, ha ottenuto lo sconto di un quarto dell’ammenda. Entro 30 giorni dovrà pagare 2500 euro, altrimenti rischia di finire a processo.

Si tratta del secondo intervento in materia ambientale operato dalla Polizia locale di San Pietro Vernotico dall’entrata in vigore della nuova legge. Qualche settimana fa una donna fu sorpresa mentre scaricava materiale edile in campagna.