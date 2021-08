"Se mi abbandoni non vale", la campagna del Comune di Brindisi

Il manifesto, che sarà affisso in città, è il ritratto di Nala, un cane abbandonato in autostrada, con il suo nuovo fedele amico Davide

BRINDISI - "Se mi abbandoni non vale" è la campagna di comunicazione contro l'abbandono degli animali promossa dal Comune di Brindisi. Il manifesto, che sarà affisso in città, è il ritratto di Nala, un cane abbandonato in autostrada, con il suo nuovo fedele amico Davide.

Lo scatto è stato realizzato dalla fotografa Patrizia Aversa e concesso gratuitamente al Comune di Brindisi. L'abbandono è un reato penale, disposto dall'articolo 727 del Codice Penale, punibile con arresto e ammenda.