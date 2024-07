Abbandono rifiuti, continua la lotta agli incivili: ecco le nuove fototrappole

CEGLIE MESSAPICA - Con determina numero 437 del 12 luglio 2024 è stato affidato alla ditta Elettrosecurity srl, con sede in San Pietro Vernotico, il servizio di monitoraggio ambientale a Ceglie Messapica, finalizzato a contrastare l'abbandono di rifiuti sul territorio comunale e l'errato conferimento dei rifiuti solidi urbani, mediante l'utilizzo di telecamere mobili.

Si legge in una nota del Comune: "Tale servizio rafforzerà ulteriormente le iniziative messe in campo dall'Amministrazione comunale, dal comando di Polizia Locale, dagli uffici comunali preposti e dalla ditta Cogeir, che nei giorni scorsi hanno portato a riscontri concreti individuando e multando alcuni incivili per abbandono di rifiuti su territorio comunale".

Il nuovo servizio permetterà, attraverso l'utilizzo di microcamere mobili, l'elaborazione e scarico dei dati presso il comando di Polizia Locale di Ceglie Messapica, la realizzazione di video degli abbandoni e spostamenti gratuiti delle microcamere, operazioni finalizzate ad un monitoraggio capillare del vasto agro del comune di Ceglie Messapica, di discreto indice residenziale, a carattere turistico e che proprio nel periodo estivo rileva un'intensificazione del fenomeno di abbandono dei rifiuti.

Inoltre, il sindaco Angelo Palmisano coglie l'occasione per ricordare che dal 10 ottobre 2023 è entrata in vigore la legge 137/2023, che stabilisce l'applicazione di una ammenda penale, e non più amministrativa, nel caso di abbandono di rifiuti compiuto da semplici cittadini. In base a quanto stabilito, chiunque compia abbandono di rifiuti è punito con una ammenda da mille a 10 mila euro. La pena è aumentata sino al doppio se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi.