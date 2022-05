Bidet e ferri da stiro fra gli ulivi monumentali: le immagini dello scempio

FASANO – Un bidet giace in equilibrio precario sulla sommità di un muretto a secco. Frigoriferi abbandonati per terra, circondati da sedie e mobili. Ancora vecchi mobili e cassette di plastica a poche decine di metri di distanza. Isolato dagli altri cumuli di rifiuti, un ferro da stiro è in parte coperto dall’erba.

Gli inquinatori non hanno rispetto neanche per la piana degli ulivi monumentali, uno dei luoghi più belli della Puglia. Lo scempio che affligge le campagne di Fasano è stato documentato da Giuseppe Vinci, referente di Plastic Free Odv Onlus nonché di Componente di Europa Verde Fasano.

“A tal proposito vorrei ricordare a tutti il luogo in cui viviamo e che abbiamo sotto gli occhi, la Piana degli ulivi monumentali – scrive Vinci - vere e proprie sculture secolari o addirittura millenarie che madre natura ci ha donato, e non sono da meno i nostri muretti a secco, opere d'arte tramandata nei secoli dai nostri avi, ora divenuti Patrimonio dell'Unesco”. “In secundis, e non da meno – prosegue Vinci - vorrei ricordare i danni provocati alla collettività e, in questo caso specifico, al proprietario del terreno dove è avvenuto il reato, che vorrei precisare (augurandomi che l'“incivile seriale" possa leggere queste poche righe), rientra nell'art. 452 bis del Codice Penale”.

“Spero vivamente – afferma ancora Vinci - che le continue segnalazioni dei cittadini, che ovviamente ringrazio perché questo è segno di una maggiore sensibilità verso il nostro territorio, siano sempre meno ma, soprattutto, auspico una elevata soglia d'attenzione da parte di tutti gli organi preposti e dell'amministrazione attuale affinché questo "scellerato" modo d'agire di pochi, non rientri nel quotidiano o abitudinario! Fasano, dalle colline al mare, dalle periferie alle contrade, a tutte le nostre meravigliose frazioni, va amata e rispettata. Sempre”.