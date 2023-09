Pini abbattuti alle spalle del "Cesare Braico": sorgeranno dei campi di padel

BRINDISI – Alcuni cittadini, allarmati, hanno chiesto l’intervento della Polizia Locale, ma non è emersa alcuna irregolarità. L’abbattimento di alcuni pini situati in una piccola area verde in via Cappuccini, alle spalle del parco Cesare Braico, è finalizzato alla realizzazione di un impianto sportivo coperto che ospiterà fra i quattro e gli otto campi di padel, uno degli sport più in voga del momento.

Si tratta di un progetto su suolo privato che è stato autorizzato dalla precedente amministrazione comunale con un atto passato al vaglio del consiglio comunale.

Sul posto stamattina si trovava anche la proprietaria del terreno, che ha spiegato che alcuni di quegli alberi erano pericolanti, rappresentando un potenziale pericolo per la pubblica incolumità. Alcuni residenti avevano storto il naso alla vista delle motoseghe in azione e per questo si sono rivolti alla Polizia Locale. La pattuglia intervenuta, fatti di dovuti accertamenti, non ha riscontrato anomalie.

La struttura dovrebbe essere ultimata entro qualche mese. Intorno alla stessa è previsto il mantenimento di un’area verde. Quella del padel è diventata una vera e propria mania. Un altro impianto destinato a questa disciplina sorgerà in contrada Masseriola, accanto al PalaMalagoli. I lavori sono iniziati da qualche settimana.