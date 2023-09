"Aborto, poco personale e troppi obiettori: spesso la 194 non viene applicata"

Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma di Chiara Cleopazzo, segretaria provinciale Fp Cgil Brindisi, in merito alla "Giornata internazionale per l'accesso a un aborto libero e sicuro", che ricorre il 28 settembre.

La Funzione Pubblica Cgil di Brindisi, nella Giornata internazionale per l’aborto sicuro e libero, in linea con la segreteria confederale nazionale, rinnova il proprio impegno per garantire la libera scelta delle donne. Affinchè il diritto all’aborto sicuro e libero sia garantito nell’ambito del sistema sanitario pubblico, come struttura territoriale della Fp Cgil, siamo impegnati da tempo a monitorare ogni aspetto organizzativo, gestionale e strutturale che possa avere ripercussioni sui diritti delle donne: sessuali e riproduttivi; sul fenomeno sempre più dilagante dell’obiezione di coscienza; sulle carenze strutturali e organizzative dell’attività consultoriale soprattutto in relazione alla inadeguatezza delle dotazioni organiche; sull’attuazione completa della legge 194; sul diritto di applicare la parto analgesia epidurale in regime di ricovero ospedaliero per alleviare il dolore in corso di travaglio.

L’attuale situazione nel nostro territorio, esprime un quadro generale sul rispetto di questi diritti inalienabili di forte criticità su cui è il caso di soffermarsi. Tra i punti più importanti è bene evidenziare la carenza strutturali/organizzative - come sopra sottolineato - per una insufficienza di personale e la percentuale spropositata di obiettori di coscienza che rischia di pregiudicare la giusta attuazione della 194/78 che permette le interruzioni volontari di gravidanza. Situazione questa che in molti casi, nel recente passato, non ha permesso alle donne di chiedere l’interruzione volontaria di gravidanza nelle strutture pubbliche, costrette, quindi, a rivolgersi presso strutture private.

La funzione pubblica Cgil non permetterà mai che venga depotenziata di fatto la legge 194 per renderla poi inutilizzabile, anche per contrastare una certa politica di destra estremista anti abortista che molestano con la loro invadenza le donne consapevoli delle loro libere scelte e che agiscono continui attacchi alla legge 194 con il fine di demolirla.

Per questo, continueremo a chiedere oggi, come tutti i giorni dell’anno, il pieno diritto delle donne “per un aborto libero e sicuro”, agendo anche la leva della contrattazione aziendale con l’attuale direzione della Asl Brindisi , da poco insediatasi, per affrontare con concretezza il grande tema dell’attuazione vera della 194 anche adottando modelli organizzativi efficaci/efficienti e forme innovative di tutela di una legge che, troppo spesso, viene disattesa.