Accademia Belle Arti di Lecce: concorso per collaboratore informatico

LECCE - L’Accademia di Belle Arti di Lecce ha bandito una procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore informatico. La procedura selettiva è finalizzata a formare una graduatoria di istituto per rapporti di lavoro a tempo pieno e determinato per una unità. Il termine perentorio per la presentazione delle domande è il prossimo 10 luglio con le modalità telematiche previste dal bando pubblicato sul sito web istituzionale dell’Aba e su Afam-Cineca. È richiesto il titolo dì studio dì laurea triennale in informatica, ingegneria informatica o equipollenza.

Il presidente dell’Aba Lecce Nicola Ciracì e il direttore Nunzio Fiore dichiarano: “L’Accademia sta vivendo un cambiamento epocale visto l’ampliamento della pianta organica per nuovi docenti e amministrativi e la nostra adesione al Consorzio Interuniversitario Cineca con la conseguente informatizzazione di tutto quello che è relativo alla didattica e a nuove procedure gestionali per le amministrazioni universitarie. In questo percorso era indispensabile dotarsi dì nuove figure a iniziare da quella dì un collaboratore informatico e il nostro auspicio è che ci sia la massima partecipazione.” Gli interessati al concorso per collaboratore informatico possono consultare il bando completo, i requisiti e le modalità di accesso al seguente link.