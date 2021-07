Giovani biologi e giovani farmacisti: accordo di collaborazione

È avvenuto il 25 luglio l’incontro tra il dottor Marco Giaimis, presidente nazionale dell’Associazione dei Biologi Italiani e dei Futuri Biologi (Abfib) e il dottor Vladimiro Grieco, presidente dell’Associazione dei Giovani Farmacisti (Agifar) di Roma. Il biologo brindisino, da tempo impegnato nella battaglia per il ripristino dell’identità dei biologi per la quale ha ottenuto tramite vari solleciti il supporto del suo ordine nazionale, si è recato a Roma per incontrare il dottor Grieco, farmacista romano, davanti a Palazzo Montecitorio per esporre le diverse problematiche che colpiscono da anni la categoria degli “scienziati della vita”.

Dopo aver ascoltato attentamente il discorso di natura legislativa basato sui diritti e le competenze dei biologi tenuto da Giaimis, il presidente di Agifar-Roma ha notato una grande somiglianza con i problemi della sua categoria, sebbene i biologi siano ancora più penalizzati dal sistema universitario e sanitario. Per tale motivo, il dottor Grieco ha deciso di supportare il presidente Giaimis esprimendo la volontà di creare delle collaborazioni sinergiche con l’Abfib per riportare in auge le loro professioni sanitarie con accanto il biologo brindisino.

Giaimis a sua volta, ha manifestato un grande entusiasmo per quello che ha dichiarato il presidente dei giovani farmacisti di Roma ed è sicuro che insieme riusciranno a far rivivere due figure professionali sanitarie che per troppo tempo sono rimaste nell’ombra dopo il grande contributo che hanno dato e continuano a dare al Sistema Sanitario Nazionale.