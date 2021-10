Acli, settore "arte e spettacolo": nominato il nuovo incaricato provinciale 

BRINDISI - Acli "Arte e Spettacolo", l'associazione specifica del mondo Acli dedicata ad aggregare sui temi culturali e artistici i cittadini, riparte in Provincia di Brindisi con l'obiettivo di coinvolgere famiglie, oratori, associazioni musicali, compagnie teatrali, bande e gruppi musicali. L'incarico di organizzare l'associazione in tutta la provincia è stato affidato ad Antonio Curto, maestro noto sul territorio provinciale e nazionale, per le particolari doti artistiche e sociali, tra i maggiori esperti di applicazione delle arti alla disabilità, agli anziani e più in generale alle politiche sociali.