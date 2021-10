Danni alla colonna portante, l'acqua sgorga dai muri: mamma e figlia costrette a dormire fuori casa

BRINDISI - Acqua che esce dalle pareti, scorre sul pavimento. Umidità ovunque e aria insalubre. Mamma e figlia costrette a dormire in auto o da parenti e amici. E nessun intervento da parte degli organi comunali nonostante decine di segnalazioni e sopralluoghi dei vigili del fuoco. Accade a Brindisi in via Gerolamo Aleandro al quartiere Sant’Angelo, alle cosiddette “case parcheggio”, site nella stessa strada (ma cambia il nome della via) del tribunale di Brindisi.

“A luglio scorso è comparsa una macchia in una parete all'altezza del soffitto che si è allargata nel giro di pochi giorni, abbiamo richiesto l’intervento dei tecnici comunali, essendo gli immobili di proprietà del Comune di Brindisi, e un sopralluogo dei vigili del fuoco. Ci è stato detto che è scoppiata la colonna portante e che dovevamo rivolgerci al geometra comunale. Lo abbiamo fatto per giorni e poi per mesi, questa persona a un certo punto non ha più risposto fino a qualche giorno fa quando contattata da un altro numero ci ha detto che ora lui si occupa del cimitero”, racconta la figlia di una residente del palazzo al civico 2.

“Mia madre e mia sorella di 18 anni non possono più stare in quella casa. Una soffre di asma l’altra di altri problemi di salute, mia sorella ogni notte deve farsi ospitare da qualcuno e mia madre spesso se ne è andata a dormire in auto. Non sappiamo più come fare, a chi rivolgerci. Il loro appartamento è il più colpito, da qualche giorno l’acqua scorre dalle pareti, ma la perdita sta danneggiando anche le case accanto. Serve un intervento urgente e noi non sappiamo più come fare".