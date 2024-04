Acquedotto Pugliese: temporanea sospensione idrica nell'abitato di San Vito

SAN VITO DEI NORMANNI - Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nell’abitato di San Vito dei Normanni. I lavori riguardano l’installazione di nuove opere acquedottistiche.

Per consentirne l’esecuzione, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica il 22 aprile 2024 nell’abitato in contrada Pezze d’Acqua Fresca, contrada Medico, contrada Specchia di Mare, via Calcagni, via I Maggio, via II Giugno, via Mare, via V. Mele, via Pagliara e strade limitrofe.

La sospensione avrà la durata di 8 ore, a partire dalle ore 8:00 con ripristino alle ore 16:00.

Disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.

Acquedotto Pugliese ha raccomandato ai residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.

Per informazioni ulteriori è possibile contattare il numero verde 800735735.

