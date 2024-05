"Acquisto alloggi di servizio: Arca Nord Salento compie un'ingiustizia sociale"

Riceviamo e pubblichiamo una nota dell'associazione onlus "Legge Gozzini". Si rifersce alla nota con cui la direzione di Arca Nord Salento ha spiegato che a partire dal 17 giugno prossimo sarà possibile presentare la domanda da parte degli aventi diritto per l'acquisto degli alloggi di servizio realizzati con la legge Gozzini.

L'associazione onlus "Legge Gozzini" prende atto che l'Arca Nord Salento di Brindisi ha emanato un comunicato stampa sulla imminente vendita parziale di alloggi di servizio, realizzati con la legge Gozzini. Si fa notare che la suddetta vendita non rappresenta affatto una soluzione alla questione annosa delle case, poiché rimangono irrisolti i problemi per tante fasce deboli di ex dipendenti pubblici, ai quali la loro casa in assegnazione non sarà venduta.

Soprattutto, non ci sarà la vendita per tutti i dipendenti statali tuttora in regolare servizio. Difatti, a poter acquistare la propria abitazione assegnata saranno solo in pochissimi, poiché la delibera è incompleta e non bene strutturata. Questa vendita al 50 per cento è una ingiustizia sociale e non agevola gli assegnatari che versano in uno stato di necessità.